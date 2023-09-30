Економіка

Від атак армії РФ постраждало майже 40 оборонних підприємств України

30 Вересня 2023 11:59
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Шмигаль

У результаті атак армії РФ по Україні постраждали майже 40 оборонних підприємств, розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль на Форумі оборонних індустрій, повідомляє Радіо Свобода.

«Від таких атак постраждало 37 підприємств. Зараз опрацьовуємо додаткові пропозиції щодо їх відновлення. Російський режим мріяв про демілітаризацію України. Натомість Україна щомісяця лише нарощує виробництва озброєння та військової техніки. Можна сказати: хто посіяв вітер – той пожне бурю», – сказав глава уряду.

Як розповів Шмигаль, Україна також співпрацює з країнами-партнерами щодо відновлення західної військової техніки, а також опрацьовує питання щодо створення на українській території «замкнутого циклу виробництва озброєння, військової техніки, боєприпасів та їх елементів».

«Ми створюємо спільні підприємства та сервісні центри, що допомагають поступово інтегрувати український оборонно-промисловий комплекс у промислове середовище країн-партнерів. Але нам потрібно більше. Саме тому за ініціативи президента Володимира Зеленського ми сьогодні проводимо цей форум», – зазначив він.

Водночас, на Форумі оборонних індустрій, президент Володимир Зеленський повідомив про створення альянсу оборонних індустрій, який «працюватиме для захисту міжнародного права, націй світу від будь–якої агресії».


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