В Україні обласні центри виділили на благоустрій у понад три рази більше коштів, ніж на оборону — Forbes

Станом на 1 жовтня 2023 року обласні центри України виділили на благоустрій 12,8 мільярда гривень, що в понад три рази більше, ніж на оборону. На потреби Сил оборони з місцевих бюджетів пішло 3,8 мільярда гривень.

Про це йдеться в матеріалі Forbes.

Так, видання з’ясувало, що попри планові доходи від «військового» ПДФО більш як у 26 мільярдів гривень 21 область України сумарно витратила на оборону 3,8 мільярда.

Forbes зазначає, що майже всі обласні центри витрачають на благоустрій набагато більше коштів зі своїх бюджетів. Серед них лише в Житомирі на благоустрій витратили менше, ніж на оборону: 246 мільйонів проти 547 мільйонів гривень. У Луцьку витрати майже однакові: 156 мільйонів пішло на оборону, а 152 мільйони — на благоустрій.

Найбільше на фінансування обох напрямів витратили у Дніпрі, де на оборону пішло 1,4 мільярда, а на благоустрій — 3,2 мільярда. Водночас у Чернівцях на оборону пішло 0,1% бюджету, тоді як на благоустрій витратили майже одну п’яту (19%) бюджету.

Київ в аналізі не враховували, зазначають автори матеріалу, через «унікальну ситуацію з видатками на оборону» в столичному бюджеті, де немає окремої статті видатків на місцеву тероборону, однак є, зокрема, програма «Захисник Києва».

Видання пише, що оскільки в цій програмі видатки на військові цілі поєднані з цивільними, то не було можливості визначити, скільки саме грошей іде на підтримку частин на фронті. Однак у Forbes порахували, що планові доходи столиці від «військового» ПДФО у 2023 році становлять 5,9 мільярда, тоді як видатки на благоустрій — 2,3 мільярда гривень.

У Forbes уточнили, що брали до уваги лише видатки за статтями «Заходи та роботи з територіальної оборони» й «Інші заходи громадського порядку та безпеки».

Не враховували видатки на заходи з мобілізаційної підготовки населення, соціальне забезпечення та лікування ветеранів, відновлення від наслідків агресії, будівництво укриттів, фінансування муніципальних формувань з охорони порядку тощо, адже всі ці видатки не мають безпосереднього впливу на бригади ТрО, які перебувають на фронті.

Якщо підтримку Сил оборони вносили в інші статті видатків, то їх також не враховували через неможливість визначити, яка саме частина коштів спрямовується на фронт.