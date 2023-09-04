Політика

В Румунії відреагували на падіння російських БПЛА на території країни

4 Вересня 2023 11:55
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румунія

Румунське Міністерство оборони заявило, що падіння і вибух щонайменше одного російського дрона-камікадзе Shahed-136 на території країни “не становило жодної прямої військової загрози нашій національній території або територіальним водам Румунії”.

Румунське відомство традиційно написало, що “рішуче засуджує” напади окупантів на українські об’єкти та елементи цивільної інфраструктури, і вважає це “невиправданим і таким, що порушує всі міжнародні гуманітарні правила”.

Там додали, що “в режимі реального часу відслідковували” атаку росіян на український порт у Рені.

“Атаки безпілотників, проведені Російською Федерацією, не становили будь-якої прямої військової загрози нашій національній території або територіальним водам Румунії”, – наголосили в Румунії.


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