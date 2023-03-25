Суспільство

В окупованій Чаплинці на Херсонщині окупанти влаштували рейд, – Генштаб В окупованому населеному пункті Чаплинка Херсонської області російські військові влаштували рейд. Російські окупанти продовжують чинити тиск на місцеве населення на тимчасово захоплених територіях, повідомляєє Генштаб ЗСУ. Нещодавно, 22 березня, військовослужбовці федеральної служби національної гвардії Російської Федерації провели рейд населеним пунктом Чаплинка Херсонської області. Під час перевірки особливій увазі підлягали особисті документи громадян, транспортні засоби та мобільні телефони. Поділитися:



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