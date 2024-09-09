Кримінал

В Одесі під час гри у волейбол помер курсант університету МВС
9 Вересня 2024 18:17
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В Одеському державному університеті внутрішніх справ помер курсант Артур Дідур. Як писали місцеві Telegram-канали, він впав прямо посеред гри у волейбол.

“8 вересня передчасно зупинилося серце курсанта 2-го курсу факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування Національної поліції України ОДУВС рядового поліції Артура Дідура”, — повідомили пресслужба університету.

Раніше місцеві пабліки повідомляли, що в одному зі спорткомплексів Одеси 19-річний юнак помер під час гри у волейбол.


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