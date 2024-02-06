Суспільство

В мюнхенському аеропорту виявили валізи з 1,4 млн євро

6 Лютого 2024 15:13
читать на русском →
німеччина, гроші
Валіза з контрабандою / Митниця Німеччини

В аеропорту німецького Мюнхена було виявлено дві валізи, наповнені готівкою – всього в них намагались провезти 1,4 млн євро

Про це повідомляє пресслужба німецької митниці, передає Еспресо.

За даними митного розслідування гроші намагався провезти німець іранського походження. Він планував вилетіти до Стамбула. Співробітники охорони під час перевірки багажу виявили рівно складені стоси купюр у двох валізах. Сума знахідки склала 1,4 млн євро.

На вимогу прокурора незадекларовані кошти було конфісковано. У пасажира також було вилучено два мобільні телефони та апарат для рахування грошей. Через серйозні підозри у відмиванні грошей було видано ордер на арешт.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
6 Лютого 2024 14:49

Голова СБУ Малюк заявив, що стеження за журналістами є неприпустимим
6 Лютого 2024 16:03

У прес-службі “Вовків Да Вінчі” спростували інформацію про призначення командиром Філімонова
6 Лютого 2024 13:21

Рада проголосувала за продовження дії воєнного стану та мобілізації
6 Лютого 2024 11:51

Глава євродипломатії Боррель приїхав до Києва
6 Лютого 2024 11:26

“Дія” святкує 4 роки
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Bihus.іnfo звинувачує СБУ
Юрій САПРОНОВ

Давайте о реалиях
Юрій САПРОНОВ

“Скажите там наверху, пусть нас, пенсионеров, наши возьмут в плен”
Віктор КОЗОРІЗ

На захист Володимира Короленка
Ігор ЧЕРНЯК

Десь в глибині порожнечі чуються звуки розпилу бюджетних коштів
Сергій ПРИТУЛА

Більше віри, друзі!
усі думки