В Києві почалися аварійні відключення електропостачання

У результаті нічної атаки ворога у Києві пошкоджена енергетична інфраструктура, через що у місті розпочалися аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram

“В результаті нічного обстрілу столиці пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури. В місті – аварійні відключення електроенергії”, – написав Кличко.

Він зазначив, що через аварійні відключення світла у Києві знеструмлені деякі об’єкти теплопостачання.

При цьому водопостачання столиці здійснюється в штатному режимі, повідомив мер.