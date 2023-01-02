Економіка

В Києві почалися аварійні відключення електропостачання

2 Січня 2023 08:45
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електропостачання, київ

У результаті нічної атаки ворога у Києві пошкоджена енергетична інфраструктура, через що у місті розпочалися аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram

“В результаті нічного обстрілу столиці пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури. В місті – аварійні відключення електроенергії”, – написав Кличко.

Він зазначив, що через аварійні відключення світла у Києві знеструмлені деякі об’єкти теплопостачання.

При цьому водопостачання столиці здійснюється в штатному режимі, повідомив мер.


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