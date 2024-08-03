В ISW попереджають про можливість оточення ЗСУ

Окупаційна російська армія просунулася поблизу Торецька, у Нью-Йорку і Залізному в Донецькій області. Можлива спроба тактичного оточення військ ЗСУ.

Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри за 1 серпня показують, що окупанти просунулися в центрі Нью-Йорка. своєю чергою, один російський блогер стверджував, що ЗСУ успішно контратакували в центрі цього населеного пункту та навіть захопили невстановлену кількість загарбників. Втім, наразі в ISW не бачать підтвердження цієї заяви.

Тим часом геолокаційні кадри за 2 серпня вказують на те, що окупанти нещодавно просунулися в південно-західній частині Залізного, що на південний схід від Торецька. Російські блогери стверджували, що сили РФ також просунулися в Дружбі, а також те, що загарбники намагаються оточити українські сили на обмежених позиціях між Нью-Йорком і Залізним.

В ISW зауважують, що російські наступи в Залізному та Нью-Йорку розташовані приблизно за п’ять кілометрів одна від одної. Ймовірно, окупанти спробують тактично оточити українські сили в цьому районі, припускають у ISW.

“Аналітики Інституту не вважають, що спроба російського оточення обов’язково вдасться. Можливе просування росіян на південний захід від Залізного або на північ від Нью-Йорка може призвести до того, що українські сили будуть змушені відійти з позицій між Залізним і Торецьком”, – наголосили американські фахівці.

Як повідомили аналітики проєкту DeepState, армія Росії просунулася у двох населених пунктах Донецької області. До міста Торецьк залишається приблизно 100 метрів.

“Ворог просунувся у Желанному та Залізному”, – йдеться у повідомленні.

Згідно з опублікованим відео 100 ОМБр, окупанти мають тактичні успіхи у Залізному під Торецьком.

“Лінія бойового зіткнення уточнюється, але ворог однозначно має тактичні успіхи і вже може пробувати заходити до самого Торецька”, – зазначають у DeepState.