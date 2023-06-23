Суспільство

В Індії чоловік майже два роки жив у п’ятизірковому готелі безкоштовно

23 Червня 2023 10:50
20
читать на русском →
індія, шахраї

В Індії чоловік прожив майже два роки у розкішному п’ятизірковому готелі поряд з аеропортом Делі жодного разу не заплативши.

Про це пише ladbible.com.

Перш ніж хтось зрозумів, що він не має права проживати у готелі, він безкоштовно провів там 603 дні. Тепер він винен понад 70 000 доларів США.

Він зареєструвався 30 травня 2019 року, забронювавши проживання лише на одну ніч.

Потім йому вдалося залишитись там до 22 січня 2022 року, при цьому співробітник готелю нібито продовжив його перебування, попри те, що він за це не платив.

Враховуючи все це, чоловіка звинувачують у змові з персоналом, шахрайстві з чужими рахунками або підміну одного рахунку на інший. Справу  було передано до поліції 24 травня.

Якщо чоловіка визнають винним, його можуть надовго відправити до в’язниці.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
23 Червня 2023 10:15
26

“Нафтогаз” запустив процедуру примусового стягнення з Росії $5 млрд
23 Червня 2023 11:08
0

Сенат США запропонував вважати ядерний удар по Україні нападом на НАТО
23 Червня 2023 09:02
31

Сили оборони мають частковий успіх на двох напрямках
23 Червня 2023 08:52
19

В ISW вважають створений Росією інцидент на ЗАЕС “малоймовірним, але не неможливим”
23 Червня 2023 08:22
43

Генштаб оновив статистику втрат окупантів
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

И Шойгу боится потери Крыма
Александр КИРШ

Бабушки с планеты Украина, или Почему мы непобедимы
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Коронавирус. Прощай пандемия, привет эндемия!
Александр КИРШ

Реальное соотношение погибшихсо стороны Украины и мордора
Юрій ЛУЦЕНКО

Припиніть!
Александр КИРШ

Из Америки написали, что я — российский агент
усі думки