В Індії чоловік майже два роки жив у п’ятизірковому готелі безкоштовно

В Індії чоловік прожив майже два роки у розкішному п’ятизірковому готелі поряд з аеропортом Делі жодного разу не заплативши.

Про це пише ladbible.com.

Перш ніж хтось зрозумів, що він не має права проживати у готелі, він безкоштовно провів там 603 дні. Тепер він винен понад 70 000 доларів США.

Він зареєструвався 30 травня 2019 року, забронювавши проживання лише на одну ніч.

Потім йому вдалося залишитись там до 22 січня 2022 року, при цьому співробітник готелю нібито продовжив його перебування, попри те, що він за це не платив.

Враховуючи все це, чоловіка звинувачують у змові з персоналом, шахрайстві з чужими рахунками або підміну одного рахунку на інший. Справу було передано до поліції 24 травня.

Якщо чоловіка визнають винним, його можуть надовго відправити до в’язниці.