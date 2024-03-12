Суспільство

В Естонії починають штрафувати авто з російськими номерами

12 Березня 2024 16:58
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естонія
Поліцейські перевіряють транспортні засоби в порту Таллінна / Фото: ERR

В Естонії закінчується період, протягом якого власники автомобілів з російською реєстрацією зобов’язані були перереєструвати їх. Тепер водіїв будуть штрафувати.

Про це повідомляє ERR.

Завтра, 13 березня, завершується дія перехідного періоду, протягом якого автомобілі на російських номерах водії мали перереєструвати на естонські номери. Тепер за пересування на авто з російськими номерними знаками можуть карати штрафом до 400 євро. 

За офіційними даними, минулого року в Естонії перереєстрували 83 автомобілі, які спершу мали російську реєстрацію. За 2024 рік перереєстрували ще 13 авто.


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