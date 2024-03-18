Уряд вніс пропозицію про збільшення кількості прикордонників на 15 тисяч

Уряд зареєстрував у Верховній раді законопроєкт №11091 “Про внесення зміни до пункту 1 розділу ІХ “Прикінцеві положення” закону України “Про Державну прикордонну службу України. Зокрема документ передбачає збільшення загальної кількості прикордонників на 15 тисяч людей.

Про це у Telegram повідомив постійний представник Кабміну у Верховній раді України Тарас Мельничук.

За його словами, законопроєктом, з огляду на нагальну необхідність формування та нарощення бойових резервів ДПСУ у складі Сил оборони й забезпечення готовності Держприкордонслужби в післявоєнний період пропонується взяти під контроль держкордон у його міжнародно визнаних межах та адекватне реагування наявними силами та засобами прикордонників на актуальні й потенційні загрози нацбезпеці на державному кордоні та передбачено збільшення на 15 тисяч військовослужбовців ДПСУ.