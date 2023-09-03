Суспільство

Unbroken Half Marathon: У Львові відбувся напівмарафон “незламних”

3 Вересня 2023 16:03
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У Львові відбувся забіг на дистанції 21, 5 та 1,6 км, в якому взяли участь українські захисники, які зараз перебувають на лікуванні у центрі НЕЗЛАМНІ, а також 12-річна Яна Степаненко, яка нещодавно повернулася із США після протезування.

Дівчинка пережила обстріл Краматорська у 2022 році. Балістична ракета малої дальності «Точка-У» вразила залізничний вокзал, де зібралися мирні жителі, рятуючись від російської навали. Ракета вбила 52 людини, у тому числі 5 дітей.

Цього року півмарафон — благодійний, і виручені під час заходу кошти передадуть на розвиток центру реабілітації UNBROKEN Ukraine, пише Високий Замок.


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Unbroken Half Marathon: У Львові відбувся напівмарафон “незламних”
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