Суспільство

Умєров відвідав позиції Сил оборони на Таврійському напрямку

10 Жовтня 2023 14:58
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Умєров

Міністр оборони України Рустем Умєров відвідав позиції Сил оборони на південно-східному напрямку. Чиновник зустрівся з керівництвом оперативних угруповань військ “Таврія” та “Запоріжжя”, а також поспілкувався з бійцями.

“Робота з ОСУВ/ОТУ. Південно-східний напрям. Дорога в Крим”, – зазначив голова Міноборони.

У ході поїздки він заслухав командувача ОСУВ “Таврія” бригадного генерала Олександра Тарнавського, а також було визначено проблемні питання та шляхи їх вирішення.

“З командуванням бригад 10-го армійського корпусу обговорили пріоритети в постачанні озброєння та військової техніки”, – повідомив Умєров.

Також міністр ознайомився з особливостями організації бойового управління на командному пункті оперативного угруповання військ “Запоріжжя”.

“Обговорили з керівництвом ОУВ найбільш чутливі теми для наших підрозділів: протиповітряна оборона, безпілотні авіаційні комплекси, РЕБ”, – зазначив чиновник.

Умєров також розповів, що під час відвідання позицій українських захисників нагородив воїнів, які проявили себе у боях із російськими окупантами.

“Кожного дня наші військові наближають неминучу деокупацію Криму та всіх окупованих територій. Ціною важких втрат та жертв. Вдячні кожному та кожній. Разом до перемоги!” – наголосив він.


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