Політика

Умєров прокоментував інформацію про “звільнення Залужного”

7 Листопада 2023 20:34
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Залужний, Умєров

Міністр оборони Рустем Умєров порівняв заяву народного депутата від “ЄС” Володимира Ар’єва щодо звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного із роботою російських пропагандистів.

“Щодо чергового інформаційного вкиду від одного з депутатів. Деякі нечистоплотні політики сьогодні намагаються розколоти українське суспільство — це нічим не краще того, що роблять російські пропагандисти.

Інформаційна війна є складовою російської агресії проти України. Не варто ставати в ній пішаками і тим більше помічниками. Усім в країні сьогодні варто зосередитись на питаннях оборони та робити все, щоб посилити нашу державу”, – написав Умєров.

Раніше у вівторок нардеп “ЄС” Ар’єв з посиланням на “надійне джерело” заявив, що міністр оборони вніс подання на Ставку Верховного Головнокомандувача про звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Пізніше він заявив, що знімає цей пост, оскільки “з багатьох інших джерел кажуть, що це не так”.


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