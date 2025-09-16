Укргідрометцентр попередив про значні дощі та сильний вітер у низці регіонів України 17–18 вересня

За даними синоптиків, 17 вересня значні опади очікуються у Вінницькій області, вночі — також у Чернівецькій, Хмельницькій, Житомирській, а вдень — у Київській, Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

18 вересня вночі значні дощі прогнозуються в Одеській, Миколаївській та Кіровоградській областях, а вдень — у Херсонській, Дніпропетровській та Запорізькій. У південних і більшості центральних областей вдень очікуються пориви вітру 15–20 м/с. Також оголошено жовтий рівень небезпечності.

У Києві та області 17 вересня прогнозується хмарна погода з проясненнями, вночі помірний, а вдень значний дощ. Температура вночі становитиме 12–14°, вдень 15–17°. Вітер південно-східний із переходом на північно-західний, 5–10 м/с.

Укргідрометцентр наголошує, що погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних та комунальних підприємств.