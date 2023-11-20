Суспільство

Українці тепер зможуть замовити доставку водійського посвідчення ще у трьох державах Європи

20 Листопада 2023 16:07
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мвс, авто

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що з 20 листопада сервіс міжнародної доставки посвідчення водія доступний для українців у Чехії, Німеччині та Італії.

Про це посадовець повідомив у своєму Telegram-каналі.

“Майже місяць тому ми запустили таку послугу в Польщі та на сьогодні отримали вже 1 100 замовлень”, — зазначив Клименко.

Глава МВС розповів, що для того, аби скористатися послугою, потрібно авторизуватися в Електронному кабінеті водія, вказати причину обміну посвідчення, обрати міжнародну доставку та сплатити послугу. Документ відправлять “Укрпоштою”.

“Робота над розширенням переліку країн, в яких можна скористатися послугою, триває”, — додав міністр внутрішніх справ.


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