Політика

Україна та Румунія домовилися про будівництво мосту через Тису
10 Грудня 2024 14:46
читать на русском →
Шмигаль
Денис Шмигаль / Кабінет Міністрів України

Україна та Румунія досягли угоди щодо будівництва автодорожнього мосту через річку Тиса. 

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

“Затверджуємо угоду з Урядом Румунії про будівництво автодорожнього мосту через річку Тису,” — зазначив глава українського уряду.

За словами Шмигаля, міст стане важливою частиною пункту пропуску “Біла Церква – Сігету Мармацієй”, створивши новий логістичний вузол на українсько-румунському кордоні.

Цей інфраструктурний проєкт має сприяти розширенню експортних можливостей України, а також прискорити рух людей та товарів між двома країнами.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
10 Грудня 2024 13:56

У прокуратурі розповіли деталі ракетного удару по місту Златопіль на Харківщині
10 Грудня 2024 14:15

Воїни 42 ОМБр показали як наразі виглядає Торецьк
10 Грудня 2024 12:13

Більшість українців  підтримують вступ до НАТО за моделлю Західної Німеччини (опитування)
10 Грудня 2024 11:55

“Графік відключення світла”, “Суджа” та “Сирський”: що українці “гуглили” в 2024 році
10 Грудня 2024 10:49

У Саратовській області дрони атакували військовий аеродром “Енгельс”
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саши Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
Юрій ЛУЦЕНКО

Як я бачу нинішню ситуацію?
Юрій САПРОНОВ

Людей бракує
Костянтин НЕМІЧЕВ

3925 ДЕНЬ ОПОРУ
усі думки