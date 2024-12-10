Україна та Румунія домовилися про будівництво мосту через Тису

Україна та Румунія досягли угоди щодо будівництва автодорожнього мосту через річку Тиса.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
“Затверджуємо угоду з Урядом Румунії про будівництво автодорожнього мосту через річку Тису,” — зазначив глава українського уряду.
За словами Шмигаля, міст стане важливою частиною пункту пропуску “Біла Церква – Сігету Мармацієй”, створивши новий логістичний вузол на українсько-румунському кордоні.
Цей інфраструктурний проєкт має сприяти розширенню експортних можливостей України, а також прискорити рух людей та товарів між двома країнами.