Україна почала другу посівну за час війни – Шмигаль

Цього тижня Україна розпочала другу посівну з часу повномасштабного вторгнення Росії.

“Розпочали вже другу посівну за час війни. Посіяно перші 16 тисяч гектарів зернових та зернобобових культур”, – написав прем’єр Денис Шмигаль у Facebook.

Шмигаль додав, що цього тижня Україна та Польща спростили проходження кордону для аграрної продукції.

“Працюємо над продовженням зернової ініціативи та розширенням перевалки дунайських портів”, – зазначив він.

Наприкінці січня заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив, що через ведення бойових дій або тимчасову окупацію територій наразі неможливо використовувати 25% посівної площі.