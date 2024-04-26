Україна отримає від Іспанії в ракети до Patriot замість самої системи ППО – ЗМІ

Україна отримає від Іспанії партію ракет до Patriot, та не саму систему ППО, не дивлячись на заклик НАТО та ЄС до країн Європи про надання Україні наявних уних систем ППО Patriot.

Про це пише газета El Pais з посиланням на урядові джерела.

За даними видання, передача невеликої кількості ракет з максимальною дальність 24 кілометри,, кожна одиниця коштує більше мільйона євро, відбудеться після відмови Міністерства оборони Іспанії передати Україні батарею, яку з 2013 року розгорнуто на кордоні між Туреччиною та Сирією.

Наразі в іспанської армії є три батареї, кожна зі своїми ракетними установками, радаром і станцією управління, які були придбані вживаними у Німеччини в 2004 і 2014 роках. Одна з цих батарей розташована в Адані (Туреччина), а дві інші – на базі морської піхоти (Валенсія). Одна з них вже використовується для навчання українських та іспанських військових управлінню цією системою.

Міноборони Іспанії категорично відмовилося передати Україні батарею Patriot. Їхні аргументи полягають у тому, що нібито ці системи є єдиними ефективними проти ракетного нападу – як було продемонстровано у війнах в Україні та на Близькому Сході – і що чисельність збройних сил Іспанії низька. Зрештою відомство сказало “так”, але лише щодо “дуже обмеженої кількості” ракет, оскільки військовий резерв Іспанії становить близько п’ятдесяти одиниць, а перехоплювачі дуже дорогі.

Міністерство під керівництвом Маргарити Роблес планує витратити більше на вдосконалення системи Patriot. Відомство хоче придбати чотири батареї конфігурації 3+, “набагато більш просунутої, ніж те, що воно має зараз”, що дасть йому “справжній потенціал протиракетної оборони”. Міністерство оборони США вже санкціонувало цей продаж у жовтні за 2,6 мільярда євро. Уряд Іспанії ще не затвердив ні стелю витрат програми, ні підписання контракту.

“Хоча процедури прискорені, прогноз полягає в тому, що нові батареї не надійдуть раніше 2028 або 2029 років. Тим часом Збройним силам доведеться забезпечити протиповітряну оборону Іспанії своїми поточними обмеженими засобами”, – підсумовує газета.