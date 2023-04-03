Економіка

Україна отримала 2 млрд. SDR від МВФ

3 Квітня 2023 18:58
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кредит

Україна отримала перший транш від МВФ у межах нової програми розширеного фінансування. Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний.

“Це 2 млрд спеціальних прав запозичень (SDR), що дорівнює близько 2,7 млрд дол.” – написав він у Facebook.

Він також нагадав, що рішення про негайне виділення траншу Рада директорів МВФ погодила минулої п’ятниці, 31 березня.

“Дякуємо партнерам за швидку допомогу та вже активно працюємо для успішного проходження першого перегляду програми і отримання наступного траншу від МВФ”, – зазначив Пишний.


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