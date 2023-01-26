Україна може бойкотувати Олімпійські Ігри через допуск росії

Міністр спорту України Вадим Гутцайт допустив можливість бойкоту національною збірною Олімпіади в Парижі, якщо до змагань допустять представників росії та білорусі.

«У рамках подальших консультацій, організованих МОК, на жаль, питання допуску росіян і білорусів порушувалося більшістю НОКів. Україна і деякі держави-партнери, які брали слово, виступили проти цього до завершення агресії рф. Для всієї української спортивної спільноти – це принципове питання! У цьому нас підтримує і Президент нашої держави, і все суспільство.

Частина міжнародних федерацій обурилася намаганням МОК просувати повернення росіян і білорусів. Їхні лідери ігнорували запрошення на Олімпійський саміт і заявили про свою позицію на відповідних консультаціях МОК. Недопустимою така ситуація є і для нашої держави. Ми зверталися і будемо звертатися до всіх міжнародних організацій, які можуть вплинути на ситуацію та до думки яких можуть дослухатися члени МОК. Наша позиція незмінна: допоки в Україні триває війна, російських і білоруських спортсменів не повинно бути на міжнародних змаганнях!

Наразі триває робота щодо подальших можливих кроків та першочергових заходів для продовження санкцій і недопуску росіян і білорусів до міжнародних змагань. Якщо ж нас не почують, я не виключаю можливості, що ми будемо бойкотувати і відмовимось від участі в Олімпіаді», – написав Гутцайт на сторінці Facebook.