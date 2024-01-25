Політика

Україна дійсно веде дискусії з Євросоюзом про повернення українських біженців – Стефанішина

25 Січня 2024 21:14
читать на русском →
біженці

Віцепрем’єр-міністерка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина підтвердила, що Україна дійсно веде дискусії з Євросоюзом про повернення українських біженців, але про скорочення їм допомоги від ЄС не йдеться.

Про це Стефанішина у відповідь на питання “Радіо Свобода” під час візиту до Брюсселя, пише “Європейська правда”

Урядовиця сказала, що між Україною та ЄС “тривають дискусії” про те, як у майбутньому “розглядати питання українців, як обговорювати питання повернення українців”.

“Це – дуже складне питання до обговорення. І тут не можна обійтися закликами. Однозначно не є прямою позицією України те, що українці мають повертатися назад і тому має скорочуватися якась їм допомога – абсолютно ні. Це дискусія, яка триває”, – додала вона.

За словами Стефанішиної, українська влада принципово виступає за те, що біженці в Європейському Союзі “повинні мати право на тимчасовий захист”, навіть у разі припинення воєнних дій.

“Інше питання – це фінансові виплати, оскільки йдеться про достатньо тривалий час. На жаль, війна продовжується. Вона триває майже два роки, і, відповідно, це такий певний рубіж для держав. Тому ми маємо визначатися стосовно фінансових, соціальних гарантій, які мають громадяни в кожній країні”, – пояснила віцепрем’єрка.

“Але це абсолютно не радикальна комунікація, не негативна. Цей діалог триває, і так було і з початку війни”, – запевнила вона.

Напередодні Politico з посиланням на поінформованих дипломатів повідомило, що Україна проводить переговори з посадовцями ЄС про те, аби майбутні міграційні правила Євросоюзу допомогли забезпечити повернення більшої кількості українців додому наступного року, щоб вони підтримували українську економіку. 


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
25 Січня 2024 21:34

Китайські камери в Україні передають інформацію на сервери країни – виробника – “Схеми”
25 Січня 2024 21:14

Україна дійсно веде дискусії з Євросоюзом про повернення українських біженців – Стефанішина
25 Січня 2024 19:27

Німеччина розробляє комплексний план оборони з огляду на нову безпекову ситуацію
25 Січня 2024 17:12

Ще дві країни приєдналися до коаліції дронів та РЕБ
25 Січня 2024 14:09

До бюджету повернули майже 1,5 млрд грн, які намагалися вкрасти на закупівлі артснарядів
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Десь в глибині порожнечі чуються звуки розпилу бюджетних коштів
Сергій ПРИТУЛА

Більше віри, друзі!
Віталій ПОРТНИКОВ

Правда перестане бути правдою, якщо її каже “погана” людина?
Ігор ЧЕРНЯК

За закон про цифровізацію в ЗСУ – окремий респект
Павло КАЗАРІН

Україна складатиме іспит, імʼя якому – мобілізація
Віталій ПОРТНИКОВ

Безугла закрила Раду
усі думки