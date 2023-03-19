Суспільство

У ЗСУ розповіли, за яких умов розпочнеться весняний контрнаступ

19 Березня 2023 13:08
77
читать на русском →
контрнаступ, зсу

Відповідаючи на запитання, чи не мають українці надмірно оптимістичних очікувань від майбутнього контрнаступу, речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий під час телемарафону зазначив, що оптимістами потрібно бути, але оптимістами, які опираються на реалії.

“Тому, з огляду на це, треба дивитися на ретроспективу – чого ми досягли за рік. Нам вдалося втримати столицю, відкинути від неї ворога. Відкинути ворога з півночі, з Харківщини, з Лимана і з Херсона”, – зазначив він.

Весняний контрнаступ Збройних сил України відбудеться тоді, коли будуть “усі необхідні складові”.

За словами Череватого, надзвичайно важливими чинниками майбутнього контрнаступу є злагодженість навчених резервів і наявність нової техніки.

“Проте, нам просто треба ретельно працювати, кожен на своєму місці, зберігати єдність суспільства і війська, суспільства і військово-політичного керівництва, і просто працювати кожному на своїй ділянці. І коли у нас будуть усі необхідні складові для контрнаступу, – це і злагоджені навчені резерви, які будуть мати нову техніку, і будуть мати можливість атакувати ворога і завдати йому рішучої поразки, і після цього відкинути з усієї території України”, – зазначив військовий.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
19 Березня 2023 10:10
54

У Німеччині арештують Путіна, якщо він приїде
19 Березня 2023 13:39
47

НАТО розмістить військових на східних кордонах, щоб росіяни не змогли вийти за межі України
19 Березня 2023 12:11
86

У розвідці Британії спрогнозували, чи зможе Росія окупувати Запоріжжя
19 Березня 2023 11:08
87

Кадиров та Пригожин загрожують владі Путіна, – розвідка Естонії
19 Березня 2023 10:39
71

ЗСУ знищили понад 20 російських танків і сім баз окупантів
Останні новини
усі новини

Думки

Юрій ЛУЦЕНКО

Слова Байдена “він – убивця” набули юридичного сенсу
Александр КИРШ

Америчку обидели, или ReaperЛ-ХАРБОР?
Віталій ПОРТНИКОВ

“Он утонул”. Зачем министерство обороны России говорит неправду об американском беспилотнике
Александр КИРШ

Бандеровцы путинского призыва
Александр КИРШ

Мордор: вперёд — в 13-й век!
Віталій ПОРТНИКОВ

Укус Путина
усі думки