У ЗСУ розповіли, за яких умов розпочнеться весняний контрнаступ

Відповідаючи на запитання, чи не мають українці надмірно оптимістичних очікувань від майбутнього контрнаступу, речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий під час телемарафону зазначив, що оптимістами потрібно бути, але оптимістами, які опираються на реалії.

“Тому, з огляду на це, треба дивитися на ретроспективу – чого ми досягли за рік. Нам вдалося втримати столицю, відкинути від неї ворога. Відкинути ворога з півночі, з Харківщини, з Лимана і з Херсона”, – зазначив він.

Весняний контрнаступ Збройних сил України відбудеться тоді, коли будуть “усі необхідні складові”.

За словами Череватого, надзвичайно важливими чинниками майбутнього контрнаступу є злагодженість навчених резервів і наявність нової техніки.

“Проте, нам просто треба ретельно працювати, кожен на своєму місці, зберігати єдність суспільства і війська, суспільства і військово-політичного керівництва, і просто працювати кожному на своїй ділянці. І коли у нас будуть усі необхідні складові для контрнаступу, – це і злагоджені навчені резерви, які будуть мати нову техніку, і будуть мати можливість атакувати ворога і завдати йому рішучої поразки, і після цього відкинути з усієї території України”, – зазначив військовий.