У Тбілісі госпіталізували 8 учасників акції проти закону про “іноагентів”

Грузинське МОЗ повідомило про госпіталізацію восьми учасників акції проти закону про “іноагентів”.

Про це пише “Ехо Кавказу” з посиланням на МОЗ Грузії.

“У постраждалих відзначають ушкодження різного типу, зокрема поранення в ділянці обличчя, голови і різних частин тіла, а також інтоксикацію та ускладнення з дихальними шляхами”.

У публікації відзначається, що одного з постраждалих “уже виписали”. Семеро осіб залишаються під наглядом медиків. За даними МОЗ, їхній стан задовільний.

Загалом біля парламенту чергують 20 бригад “швидкої”. На місці допомогу надали десяткам демонстрантів, а також одному співробітнику МВС. Найчастіше у постраждалих відзначалися головний біль і печіння в очах.