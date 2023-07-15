Суспільство

У РФ знайшлося кілька людей, які виступили проти ядерного удару

15 Липня 2023 15:11
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ядерна зброя

Понад 20 членів неурядової громадської Ради із зовнішньої та оборонної політики виступили проти превентивного застосування Росією ядерної зброї. Заява опублікована на сайті ради.

«Неприпустимо псевдотеоретичними міркуваннями та емоційними висловлюваннями у стилі т.з. “ток-шоу” формувати в суспільстві такі настрої, які можуть підштовхнути до прийняття катастрофічних рішень. Це не теоретичні концепти. Це — не лише пряма загроза всьому людству, а й цілком конкретна пропозиція вбити всіх, хто нам дорогий і кого ми любимо», — йдеться у заяві.

На сайті Ради йдеться, що вона тісно співпрацює з адміністрацією президента, МЗС, Міноборони, комітетами Держдуми та Ради федерації.

Раніше один із засновників Ради доктор історичних наук Сергій Караганов опублікував статтю «Тяжке, але необхідне рішення. Застосування ядерної зброї може вберегти людство від глобальної катастрофи» і закликав завдати ядерного удару по західним союзникам України. Комісія з етики Вищої школи економіки не знайшла порушень у цій статті.


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