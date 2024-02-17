У РФ десь загубили тіло Навального

У єдиному морзі в Салехарді немає тіла Навального, повідомляє Reuters. Прессекретарка опозиціонера Кіра Ярмиш раніше написала, що мати Навального отримала офіційне повідомлення про його смерть. Водночас у колонії повідомили, що тіло передано слідчим.

Ярмиш підтвердила, що найвідоміший російський опозиційний лідер мертвий, і зажадала від російської влади негайно передати тіло його родині.

У бюро судово-медичної експертизи в Салехарді сказали телефоном, що в них теж немає тіла Навального і “жодних тіл із колоній вони не приймали”, додавши, що “цим займається Слідчий комітет, телефонуйте їм”

Навальний, 47-річний колишній адвокат, знепритомнів і помер у п’ятницю після прогулянки в арктичній колонії “Полярний вовк” у Харпі, приблизно за 1900 км на північний схід від Москви, де він відбував покарання у вигляді 30 років позбавлення волі, повідомила тюремна служба.