У Раді хочуть спростити торгівлю вживаними авто

Парламент підтримав законопроєкт, який передбачає дерегуляцію і детінізацію ринку торгівлі уживаними автівками.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

“Ринок вживаних авто до війни складав 1,7 млн авто на рік. У 23 році 780 тисяч. Цього року очікуємо 1,5 млн. І тільки 2,5% від цього продаються в білу.

Від продажу автівки в білу держава отримує в середньому 19,8 тис.грн. Від продажу в чорну – 0”, – пояснює Гетманцев.

Але для роботи білого ринку є перешкода. Вимога додаткової реєстрації авто на посередника з купою довідок.

“Скасування безглуздої державної реєстрації вживаних автомобілів торгуючою організацією на себе, навіть якщо вона їх купує як товар для подальшого перепродажу — стане запорукою для виведення з тіні ринку, розширення діяльності білих автотрейдерів та ліквідації схем, через які бюджет недоотримує податки”, – додав він.