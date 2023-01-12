У Петербурзі взяли під охорону інсталяцію на честь захоплення Маріуполя

У Петербурзі взяли під охорону інсталяцію у вигляді двох сердець, встановлену на Палацовій площі на честь побратимства з анексованим Маріуполем, повідомляє видання “Фонтанка”. За даними ЗМІ, відтепер біля композиції цілодобово чергуватимуть службовці охоронного агентства. Із чим це пов’язано – не уточнюється.

Два серця, велике з написом “Санкт-Петербург” і маленьке з написом “Маріуполь”, що символізують “побратимство” міст, було встановлено владою Петербурга на Палацовій площі у грудні. Менше ніж через тиждень після встановлення інсталяція була розмальована графіті та написами.

Одна з них, на серці під назвою Маріуполя, гласила: “Вбивці, ви самі його розбомбили. Юди”. Пізніше поліція затримала ученицю 11 класу однієї з петербурзьких шкіл, яка нібито і нанесла напис. На неї склали протокол за адміністративною статтею про дискредитацію російської армії.

Після цього інсталяцію замінили на нову.