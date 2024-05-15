Суспільство

У Пентагоні прокоментували ситуацію на українському фронті

15 Травня 2024 08:51
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пентагон, фронт
Ілюстративне фото / Getty Images

У Пентагоні повідомили, що окупанти намагаються просунутись вперед на території України, ситуація фронті складна і викликає занепокоєння.

Про це заявив речник Пентагону Пат Райдер.

“Зараз в Україні складна ситуація на полі бою. Але за всіма даними, ви знаєте, що українці продовжують вживати заходів для захисту своєї території. І ми зробимо все можливе, щоб надати їм критично важливе озброєння і припаси, яких вони потребують”.

Речник підкреслив, що нині американська сторона наполегливо працює над тим, щоб пришвидшити надання допомоги Україні.

На запитання, що могло стати причиною загострення ситуації, Райдер сказав, що це була сукупність різних факторів, серед яких і затримка зі схваленням допомоги з боку США.

“Зрозуміло, що є інші партнери по всьому світу, які надають допомогу Україні. Але росіяни скористалися ситуацією на полі бою і намагаються просунутися вперед. Якими б незначними не були ці просування, це, безумовно, викликає занепокоєння”, – підсумував представник Пентагону.


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