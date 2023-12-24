У Німеччині запропонували запровадити податок солідарності з Україною

Голова Ради економічних експертів при уряді ФРН (“Рада мудреців”) Моніка Шнітцер закликала запровадити надбавку до прибуткового податку для надання допомоги Україні – податок солідарності з Україною (Ukraine-Solidaritätszuschlag).

Про це повідомляє DW.

“Особливі події вимагають особливих заходів. Введення податку на солідарність з Україною як надбавки до прибуткового податку для надання військової допомоги могло б стати відповіддю на цей виклик”, – пояснила Шнітцер в інтерв’ю газеті Rheinische Post.

Вона визнала, що такий захід був би непопулярним. “Але, зрештою, у цій війні йдеться і про нашу безпеку. Краще діяти зараз, ніж тоді, коли агресія Росії несподівано вимагатиме зовсім інших заходів”, – наголосила глава “Ради мудреців”.

Вільна демократична партія (СвДП), яка входить до складу правлячої нині у ФРН “світлофорної коаліції”, обіцяла не допустити в Німеччині ні підвищення податків, ні тим більше запровадження нових.

Керівники коаліції вже гарантували Україні масштабну допомогу у справі відбиття російської агресії. “Ця допомога фінансуватиметься за рахунок регулярного бюджету – так, як ми це планували і так довго, скільки буде потрібно”, – заявив канцлер ФРН Олаф Шольц минулого тижня.