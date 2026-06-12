У Міноборони України розповіли, як ШІ керуватиме полем бою майбутнього

Війна в Україні та майбутні збройні конфлікти можуть зазнати кардинальних змін у найближчі роки через активне впровадження штучного інтелекту в управління військами та озброєнням. Про це в інтерв’ю Reuters заявив керівник Центру досліджень штучного інтелекту Міністерства оборони України Данило Цвок.

За його словами, штучний інтелект уже використовується українськими військовими для виконання широкого спектра завдань — від керування безпілотниками та аналізу російських ракетних атак до планування бойових операцій.

«Штучний інтелект сформує нову парадигму війни. Він уже активно це робить», — сказав Цвок.

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Він прогнозує, що протягом наступних трьох-п’яти років системи штучного інтелекту можуть бути об’єднані в єдину мережу управління полем бою. У такому разі перевагу отримає сторона, яка зможе швидше збирати, аналізувати та використовувати великі обсяги даних.

«Система, яка володіє більшою кількістю даних, краще їх розуміє та пропонує рішення, отримає перевагу над іншою системою», — зазначив він.

Центр досліджень штучного інтелекту був створений у березні цього року в межах курсу Міністерства оборони на активніше використання технологій і прийняття рішень на основі даних.

За словами Цвока, кінцева мета полягає у створенні єдиної операційної системи, яка зможе аналізувати інформацію від підрозділів на передовій і формувати рекомендації для командирів усіх рівнів — від тактичного до стратегічного.

Йдеться про обробку величезних масивів даних із понад 1200-кілометрової лінії фронту, що дозволить значно скоротити час між виявленням цілі та ухваленням рішення про удар.

Особливу роль у цьому процесі відіграють безпілотники, які вже змінили характер війни. Українські та російські військові щодня застосовують тисячі дронів для розвідки та атак. Водночас Україна активно розвиває наземні роботизовані системи, намагаючись частково компенсувати нестачу особового складу на фронті.

Цвок заявив, що в майбутньому всі системи озброєнь та інформаційні платформи можуть бути об’єднані в єдиний комплекс.

«Мета — поєднати системи озброєння та даних в один живий організм, який діятиме скоординовано», — пояснив він.

Технологічне суперництво, яке розгорнулося під час найбільшої війни в Європі з часів Другої світової війни, вже привернуло увагу міжнародних технологічних компаній. Вони зацікавлені в доступі до реальних бойових даних для навчання власних моделей штучного інтелекту та тестування нових рішень.

Зокрема, американська компанія Palantir надала Україні свої програмні системи. Крім того, Київ створив проєкт Brave1 Dataroom, який дозволяє партнерам отримувати доступ до бойових даних для вдосконалення програмного забезпечення.

Водночас Росія також активно розвиває власні можливості у сфері штучного інтелекту. Раніше один із командирів української протиповітряної оборони висловив занепокоєння через використання Росією ШІ для планування ударів дронами та ракетами по українських містах, що може значно скоротити час підготовки таких атак.

Попри розвиток автоматизованих систем, нині Україна дотримується принципу, за яким остаточні рішення щодо застосування зброї ухвалює людина. Однак Цвок не виключає, що в майбутньому швидкість роботи автономних систем може перевищити можливості людини реагувати на їхні рекомендації.

«Тоді постане питання: як нам встигати ухвалювати рішення, які пропонують автономні системи», — зазначив він.