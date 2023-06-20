У Львові розповіли подробиці нічних ударів безпілотниками

Під час повітряної тривоги на світанку 20 червня, близько 05:00, російська армія атакувала Львів безпілотниками “Shahed”. Зафіксовано три влучання дронів.

Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

“Поцілили у критично важливий об’єкт. Три влучання. Пошкоджене перекриття між поверхами, вибиті вікна”, – йдеться у повідомленні голови ОВА.

За словами Козицького, жертв чи постраждалих внаслідок ударів дронами по місту немає. На місці влучання виникла пожежа.

“Дякую за роботу нашим захисникам протиповітряної оборони. Якби не вони, масштаби біди були б значно більші”, – додав очільник області.