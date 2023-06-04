Політика

У Києві вимагають гарантій, що Україна буде членом НАТО після війни

4 Червня 2023 18:49
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україна, нато

Україна прагне стати членом Північноатлантичного Альянсу протягом нетривалого часу після досягнення військової перемоги над Росією і прагне отримати таку гарантію на саміті НАТО у Вільнюсі.

Про це в інтерв’ю Politico в неділю заявив заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов.

За його словами, НАТО має надати Україні перелік кроків, які необхідно здійснити “з чітким підтвердженням того, що Україна є легітимним кандидатом” на членство в Альянсі.

Він визнав, що членство Києва в Альянсі неможливе, поки триває повномасштабна війна, “водночас ми маємо розуміти, що після нашої перемоги наш процес (вступу – ред.) до блоку буде дуже, дуже коротким”.

За його словами, НАТО має надати Україні перелік кроків, які необхідно зробити, «з чітким підтвердженням того, що Україна є легітимним кандидатом» на членство в НАТО.

Майбутня роль України в НАТО стала гострою темою напередодні липневого саміту лідерів альянсу в Литві. США та Німеччина відмовляються від закликів України, Польщі та країн Балтії розробити чіткий план щодо заявки Києва на членство.

У суботу президент України Володимир Зеленський заявив, що йому «немає сенсу» брати участь у саміті НАТО наступного місяця, якщо Україну не «визнають» або «не дадуть сигналу» про її післявоєнний статус у військовому альянсі.


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