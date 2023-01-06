У Харкові суд вирішує, чи повертати корегувальницю під варту

На Харківщині розпочався розгляд апеляційної скарги відносно жінки, яка, за версією слідства, корегувала вогонь загарбників та передавала РФ координати розташування ЗСУ.

Про це повідомляє Суспільне Харків із зали суду.

Сама обвинувачена присутня на засіданні разом зі своїми захисниками. Захист не визнає її провину, сказав напередодні адвокат у справі Олександр Дударєв.

Співробітники СБУ затримали 29-річну жінку, яку підозрюють в співпраці зі спецслужбами росії у квітні 2022 року. За даними ЗМІ, нею виявилася Дар’я Кригіна.

“29-річна українка прибула до Харківської області з тимчасово окупованої території України. За завданням куратора жінка встановлювала координати розташування військової та критичної інфраструктури міста, а також місця дислокації сил і підрозділів ЗСУ та Нацгвардії України”, — сказано в повідомленні правоохоронних органів.

За даними СБУ, жінка передала координати і допомогла армії рф скоригувати вогонь по освітніх, медичних, торговельних об’єктах та житлових кварталах у центрі міста. Внаслідок вказаних ракетних обстрілів є загиблі та поранені.

Відомо, що Кригіна родом з Луганської області. В 2015 році вона закінчила Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого.