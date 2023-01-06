Кримінал

У Харкові суд вирішує, чи повертати корегувальницю під варту

6 Січня 2023 12:08
12

На Харківщині розпочався розгляд апеляційної скарги відносно жінки, яка, за версією слідства, корегувала вогонь загарбників та передавала РФ координати розташування ЗСУ.

Про це повідомляє Суспільне Харків із зали суду.

Сама обвинувачена присутня на засіданні разом зі своїми захисниками. Захист не визнає її провину, сказав напередодні адвокат у справі Олександр Дударєв.

Співробітники СБУ затримали 29-річну жінку, яку підозрюють в співпраці зі спецслужбами росії у квітні 2022 року. За даними ЗМІ, нею виявилася Дар’я Кригіна.

“29-річна українка прибула до Харківської області з тимчасово окупованої території України. За завданням куратора жінка встановлювала координати розташування військової та критичної інфраструктури міста, а також місця дислокації сил і підрозділів ЗСУ та Нацгвардії України”, — сказано в повідомленні правоохоронних органів.

За даними СБУ, жінка передала координати і допомогла армії рф скоригувати вогонь по освітніх, медичних, торговельних об’єктах та житлових кварталах у центрі міста. Внаслідок вказаних ракетних обстрілів є загиблі та поранені.

Відомо, що Кригіна родом з Луганської області. В 2015 році вона закінчила Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
6 Січня 2023 11:39
40

До Білорусі прибув ще один військовий ешелон із Росії
6 Січня 2023 12:21
1

Інфляція в Україні в грудні прискорилася до 27,5%
6 Січня 2023 11:19
80

Московські попи закликають не пускати предстоятеля ПЦУ на територію Лаври
6 Січня 2023 09:49
41

Лідери західних країн розкритикували “різдвяне перемир’я” Путіна
6 Січня 2023 09:28
64

Кулеба: Україна вступає у вирішальну фазу війни
Останні новини
усі новини

Думки

Юрій ЛУЦЕНКО

2023 буде роком нашої Перемоги
Александр КИРШ

А попробую-ка я объясниться с уважаемыми читателями
Александр КИРШ

Как приблизить Победу-2023: неожиданный аспект
Віталій ПОРТНИКОВ

Крым и война
Александр КИРШ

Величайшая в мире мистификация: “ссср”, которого в действительности не было
Василь КОРЯК

Бах кручє Вагнера
усі думки