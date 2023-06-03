Суспільство

У Харкові правоохоронці перевіряють доступність до сховищ

3 Червня 2023 12:39
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поліція, укриття, харків

Поліцейські спільно з Державною службою з надзвичайних ситуацій продовжують проводити рейди по укриттях у місті Харків та його області. Під час цих рейдів основна увага зосереджується на перевірці можливостей безперешкодного доступу до бомбосховищ та укриттів Харківщини протягом усієї ночі.

Сьогодні правоохоронці розпочали перевірки всіх укриттів.

“Шановні громадяни, у випадку виявлення закритих укриттів, ми просимо вас звертатись до Національної поліції за номером “102” або до Державної служби з надзвичайних ситуацій за номером “101”. Знову наголошуємо, що доступ до укриттів повинен бути забезпечений цілодобово.

Кожне повідомлення про закриті бомбосховища та укриття буде перевірено поліцією, та обов’язково будуть вжиті заходи відповідно до чинного законодавства”,- повідомляють у поліції.

Міністр МВС Ігор Клименко повідомив, що ранок 3 червня поліцейські перевірили понад 4800 укриттів по державі.

”Зачиненими виявилися 252 об’єкти цивільного захисту, непридатними до використання – 893. Усі порушення зафіксовані. Складені акти передані відповідальним органам для усунення недоліків“, — зазначив Глава МВС України

За його словами, понад 5300 рятувальників, поліцейських та представників місцевих органів виконавчої влади проводять ревізії бомбосховищ на території України. Такі перевірки триватимуть й надалі.


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