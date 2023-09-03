Кримінал

У Харкові понад добу дитина пробула одна в зачиненій квартирі

3 Вересня 2023 15:22
читать на русском →
кримінал

Ця жахлива подія трапилась в Холодногірському районі Харкова. Патрульні прибули на виклик про те, що вже майже добу заявницю затоплюють з квартири зверху. Також вона повідомила, що увесь цей час з-за дверей помешкання доносився дитячий плач.

Спроби достукатися до власників були марними, тому поліцейські відразу викликали рятувальників та бригаду медиків, оскільки дитина могла бути в небезпеці.

Зайшовши до квартири, поліцейські побачили там малу дівчинку. Дитина постійно плакала, вона була дуже налякана та розгублена. В квартирі панував повний безлад та антисанітарні умови.

Медики ушпиталили маленьку, аби впевнитись, що її життю та здоровʼю нічого не загрожує.

На місце прибула слідчо-оперативна група та інспектори ювенальної превенції, які надалі розшукають батьків дитини.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
3 Вересня 2023 18:58

Протягом доби відбулось понад 25 бойових зіткнень – Генштаб
3 Вересня 2023 18:39

“За Лебіговича!” В Мережі проходить масштабний збір коштів для ЗСУ
3 Вересня 2023 17:53

На Лимансько-Куп’янському напрямку ворог намагається пробитися на вигідні висоти
3 Вересня 2023 17:15

Зеленський обговорив з Макроном посилення безпеки на Одещині
3 Вересня 2023 16:03

Unbroken Half Marathon: У Львові відбувся напівмарафон “незламних”
Останні новини
усі новини

Думки

Олександр СОЛОНЬКО

Кожна посадка перекопана, все інше — заміновано. Ми робимо величезну роботу, щоб пробитися на півдні
Юрий САПРОНОВ

Харьковские нардепы должны, нет – обязаны не вылазить из Министерств, лоббируя Харьков
Александр КИРШ

Следующие выборы в Украине: Америке предложено определиться
Віталій ПОРТНИКОВ

Сакральна жертва
Юрій БУТУСОВ

Хто дасть оцінку контрактам Резнікова?
Александр КИРШ

Извините за мой французский, или Как грамотно посылать
усі думки