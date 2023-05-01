Суспільство

У Франції на вулиці вийшло понад 782 000 осіб, у тому числі 112 000 у Парижі

1 Травня 2023 21:20
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франція

Понад 300 маніфестацій під знаком незгоди із пенсійною реформою проходило у Франції з нагоди 1 травня, повідомляють французькі ЗМІ.

За підрахунками газети Le Figaro, заснованими на відомостях префектур, до 17:00 за місцевим часом у маніфестаціях загалом по країні взяли участь 614 тис. осіб. Профспілковий центр CGT (“Загальна конфедерація праці”) оголосила свої дані – 2,3 млн.

Префектура Парижа назвала поліцейські дані по столиці – 112 тис. За її оцінками, серед учасників перебували 1-2 тис. осіб, які становили потенційну загрозу громадському порядку. За даними Міністерства внутрішніх справ Франції, всього на вулиці вийшло понад 782 тисячі осіб.

Для охорони порядку було задіяно 12 тис. службовців поліції та жандармів, з них 5 тис. у столиці.

Le Figaro відзначає присутність у лавах маніфестантів активістів іноземних профспілок, які прибули до Парижа спеціально з цієї нагоди.

Газета нагадує для порівняння, що торік 1 травня на вулиці міст Франції вийшли 116,5 тис. учасників маніфестацій, у тому числі 24 тис. – у Парижі. Попередній Першотравень, коли акції були спільно організовані вісьмома провідними профспілками країни, відзначався у 2009 році у розпал фінансової кризи. Тоді влада нарахувала 456 тис. учасників, а CGT заявила про майже 1,2 млн.

Незважаючи на обіцянку лідера CGT забезпечити першотравневим акціям цього року “святковий характер”, не обійшлося без сутичок між правоохоронцями та радикальною частиною маніфестантів. На 17:00 паризького часу у Франції було затримано за заворушення близько 180 осіб, 53 – у Парижі. Поліція уточнює, що це лише попередні дані.

Є постраждалі як серед маніфестантів, так і поліцейських, один із яких обгорів через кинуту хуліганами пляшку із запальною сумішшю.

Зіткнення з поліцією продовжуються у низці великих міст Франції, у тому числі в Парижі, де поліцейські для розгону натовпу застосували сльозогінний газ.


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