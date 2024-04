Тиск України спонукає російску ППО бити по своїх, – британська розвідка

28 березня 2024 року кримський Telegram-канал повідомив, що літак СУ-27, який здійснював політ над Кримом, був збитий російською протиповітряною обороною в результаті інциденту дружнього вогню. Призначений Росією губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що сталася технічна несправність і що пілот вижив. На цей випадок звернули увагу у розвідці Великобритании.

“Україна завдала ударів по цілях у Севастополі та Чорноморському флоті 24 березня 2024 року. Це майже напевно призвело до того, що місцева російська протиповітряна оборона була приведена до підвищеної готовності”, – зазначається у щоденній доповіді відомства.

Раніше вже були непідтверджені повідомлення про подібні випадки дружнього вогню, що відбувалися, як правило, після періодів українських дій проти російських сил на незаконно окупованій території.

“Існує реальна можливість того, що це не технічна проблема, а посилення тиску і напруженості серед російських операторів ППО, викликане страхом перед подальшими діями України, призводить до того, що вони ненавмисно відкривають вогонь по своїм власним пілотам і літакам”, – роблять висновок у розвідці Великобританії.

Ця подія, а також інші, якщо вони підтвердяться, ймовірно, підкреслюють брак ситуаційної обізнаності та координації між підрозділами російських збройних сил, а також російських збройних сил, а також додатково демонструє другорядний наслідки дій України.

