Політика

Три країни НАТО домовляються про розмінування Чорного моря – Bloomberg

20 Листопада 2023 20:40
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чорне море, нато

Країни-члени НАТО Туреччина, Румунія та Болгарія домовляються про створення спільних сил для знешкодження мін, які потрапляють у їх частини акваторії Чорного моря унаслідок вторгення Росії в Україну. Про це заявляє агенція Bloomberg з посиланням на анонімні джерела серед посадовців.

Заступники міністрів оборони трьох країн збираються зустрітися в столиці Туреччини Анкарі, заявили три особи, обізнані з цією справою, які побажали залишитися анонімними, оскільки інформація не є публічною.

Зі слів одного з джерел, незрозуміло, чи буде також підписана остаточна угода після дводенної зустрічі.

Bloomberg зазначає, що міністерства оборони Туреччини, Румунії та Болгарії не дали коментарів.

Як зауважує ЗМІ, зустріч відбудеться лише через кілька днів після того, як головнокомандувач Військово-морських сил Туреччини адмірал Ерджумент Татліоглу висловив заперечення щодо присутності у Чорному морі військово-морських засобів інших союзників з НАТО, включно зі США, заявивши, що вони можуть “посилити напругу в регіоні”.

Якщо буде досягнуто згоди, то сили з розмінування не вважатимуться операцією НАТО, проте стануть першою великою спільною дією чорноморських союзників після того, як російський диктатор Володимир Путін віддав наказ про війну проти України в лютому 2022 року, зауважує видання.

Коаліція має на меті бути повністю мирною та боротися із загрозою головному торговому шляху, особливо для зернових, і суден, що займаються розвідкою енергетичних ресурсів у цьому районі, зазначає видання.

У той час як Татліоглу заявив, що Туреччина здатна забезпечити безпеку в Чорному морі, заступниця державного секретаря США Ліз Аллен підкреслила необхідність “безпечного та взаємопов’язаного Чорноморського регіону”, підсумовує ЗМІ.


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