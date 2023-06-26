ТОП 10 найпопулярніших седанів у 2023 році в Україні

Седани – найбільш універсальні автомобілі, які серед українських водіїв користуються незмінною популярністю.

Вони економні, компактні, надійні та презентабельні – ідеальний варіант і для поїздок на роботу, і для сімейних подорожей.

Компанія автопрокату Car Rent UA підготувала ТОП 10 найпопулярніших седанів у 2023 році.

1.Toyota Camry 70

Лідирує в рейтингу найпопулярніших седанів Toyota Camry 70.

Це автомобіль бізнес-класу, який вигідно вирізняється на ринку своїм ефектним зовнішнім виглядом, надійністю системи управління, високою маневренністю та сучасним наповненням.

Авто представлене на українському ринку в 4 комплектаціях (Comfort, Elegance, Prestige, Premium), може бути з переднім або повним приводом та об’ємом двигуна від 2,5 до 3,5 літрів.

До недоліків можна віднести ціну – Camry 70 є дорожчим за автомобілі в цьому класі, що робить авто менш доступним для покупців.

2. Volkswagen Passat B8

Volkswagen Passat B8 – це популярний сімейний автомобіль. Модель є восьмим поколінням автомобіля Passat і відрізняється своїм сучасним дизайном, передовими технологіями та комфортабельністю.

Однією з переваг Volkswagen Passat B8 є його впізнаваний дизайн кузова, який поєднує елегантність і спортивний стиль.

Passat B8 оснащений численними передовими технологіями, які забезпечують високий рівень безпеки, комфорту та зручності для водія та пасажирів.

Незважаючи на переваги, Passat B8 має деякі недоліки. Деякі власники скаржаться на високу вартість запасних частин та обслуговування автомобіля у сервісних центрах. Крім того, інколи водії відзначають, що в порівнянні з конкурентами автомобіль є менш динамічним.

3. Honda Accord 10

Honda Accord 10 – це десяте покоління популярного автомобіля Honda Accord, який був представлений в 2017 році.

Автомобіль має сучасний і стильний дизайн, з привабливими лініями і естетичними деталями.

Дана модель може бути оснащена 1,5-літровим або 2,0-літровим турбованим 4-х циліндровим двигуном, які характеризуються економністю та ефективністю використання палива.

Салон добре організований зручними сидіннями і високоякісними матеріалами, що забезпечують комфортну поїздку.

Проте декі водії відмічають, що рівень шумоізоляції, який оголошений як одна із переваг даної моделі, не є таким ідеальним, як того б хотілося, в чому можна переконатися при швидкій їзді.

4. Mazda 6

Mazda 6 – це елегантний седан, який поєднує в собі спортивний стиль, комфортність та прогресивність. Він виглядає сучасно і стильно, з оригінальним дизайном передньої частини, яку відзначає велика радіаторна решітка та акцентовані лінії кузова.

В Україні автомобіль представлений в комплектаціях TOURING, STYLE+, PREMIUM та TOP.

Авто оснащується 2 та 2,5 л. двигуном, потужністю 165 та 194 к.с, з переднім або повним приводом.

Відмінна динаміка руху та гарне управління забезпечують легке керування та чудове відчуття автомобілю.

З мінусів даної моделі можна відзначити обмежений простір заднього сидіння та відсутність деяких додаткових функцій безпеки, які доступні в інших автомобілях цього класу.

Доречі, влаштувати тест-драйв Mazda 6 та оцінити дане авто особисто можна, замовивши прокат в Car Rent UA!

5. Audi A4

Audi A4 – це компактний та вишуканий автомобіль, який виробляє німецька автомобільна компанія Audi з 1994 року.

Audi A4 відомий своїм стильним і спортивним дизайном. Автомобіль має сучасний і привабливий вигляд, з легкими і аеродинамічними формами.

Комплектацією передбачено різні варіанти двигунів, включаючи бензинові і дизельні моделі. Автомобіль може бути як з переднім приводом, так і з повним приводом Quattro, що забезпечує краще управління та покращену стійкість на дорозі.

Авто відоме своїми спортивними характеристиками, які забезпечують швидкість, відмінну маневреність і гарне управління транспортним засобом.

З недоліків даної марки авто можна назвати лише її вартість, що є дещо дорожчою за моделі зі схожими характеристиками в даному класі.

6. Skoda Octavia

Skoda Octavia – це середньорозмірний сімейний седан, який має класичний дизайн кузова з плавними лініями.

Цей автомобіль завоював популярність завдяки своїй комфортності, практичності та доступній ціні.

Комплектація авто передбачає різні варіанти двигунів, включаючи бензинові, дизельні та гібридні версії. Доступні також різні типи коробок передач, включаючи механічну та автоматичну.

Skoda Octavia може мати передньоприводну або ж повноприводну трансмісію.

Якщо говорити про недоліки, то можна відзначити хіба що відсутність високої маневренності, якою можуть похвалитися інші марки в даному ціновому сегменті.

7. Infiniti Q50

Infiniti Q50 – це преміальний седан, який виробляється японським виробником автомобілів.

Цей стильний автомобіль випускається з 2013 року. Він має привабливий зовнішній вигляд з стрімкими лініями і елегантним силуетом.

В салоні використовуються високоякісні матеріали і сучасні технології.

Infiniti Q50 доступний з різними двигунами, включаючи бензинові і гібридні варіанти.

Зазвичай Infiniti Q50 оснащується 7- або 9-ступінчастою автоматичною трансмісією. Можливі варіанти приводу – задній або повний.

Q50 має добре збалансовану ходову частину, яка забезпечує комфортну їзду і гарну керованість.

Мінусом даного седану можна назвати хоча й ергономічний, та в все ж обмежений простір задньої частини салону, що може позначитися на комфорті пасажирів.

8. Nissan Altima

Nissan Altima – це середньорозмірний седан, який випускається з 1992 року.

Оснащення моделі передбачає різні варіанти двигунів, включаючи бензинові турбодвигуни та гібридні варіанти.

Зазвичай доступні безступінчасті автоматичні трансмісії Xtronic CVT, які забезпечують плавну їзду та дозволяють знизити споживання палива.

Nissan Altima має передній привід, який є стандартним, а також опцію на систему повного приводу для певних моделей.

Крім того, даний седан має добре збалансовану підвіску та чутливу систему управління, що забезпечує комфорт та дарує приємні враження від керування.

Особливо прискіпливі водії вказують недоліком даної моделі відсутність вибору на ринку автомобілю з бажаним типом двигуна.

9. Ford Fusion

Ford Fusion – це седан середнього розміру, вперше представлений компанією Ford Motor Company в 2005 році.

Fusion зарекомендував себе як надійне та популярне авто на ринку. Він характеризується стильним зовнішнім виглядом і комфортним інтер’єром.

У залежності від року випуску та конфігурації, Fusion доступний з різними двигунами, включаючи бензинові та гібридні варіанти. Гібридна версія Fusion особливо популярна, оскільки вона забезпечує економію пального та зниження шкідливих викидів в навколишнє середовище.

Варіанти приводу включають передній привід або повний привід, залежно від моделі і конфігурації. Зазвичай Ford Fusion оснащений шестиступінчастою автоматичною трансмісією.

Кузов Fusion має сучасний і привабливий зовнішній вигляд, з добре пропорційованими формами і стильними деталями.

Недоліком є те, що старіші моделі Ford Fusion можуть не мати підтримки для систем CarPlay та Android Auto, що обмежує можливості підключення смартфона та використання додаткових функцій.

10. Acura TLX

Acura TLX – це преміум-седан, який характеризується спортивними лініями та динамічним силуетом.

Авто має витончену передню решітку та аксесуари з хромованими деталями. Задня частина автомобіля також виглядає елегантно, з інтегрованими вихлопними трубами та світлодіодними фарами.

Варіанти двигунів можуть включати турбований 2,0 л двигун або 3,5 л V6.

Крім того, доступні системи повного приводу або переднього приводу, а також різні режими їзди для більшої динаміки або економії палива.

Автомобіль також оснащений сучасними системами безпеки, включаючи систему контролю виснаження водія, систему попередження зіткнення, систему тримання смуги руху.

Проте деякі водії вказують на те, що система інфотейнменту та інші інтерфейсні елементи Acura TLX можуть бути трохи складними у використанні або вимагати певного часу для звикання.

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