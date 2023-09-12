Терориста Гіркіна залишили під вартою ще на 3 місяці

У Москві залишив під вартою екслідера бойовиків на окупованій частині Донеччини Ігоря Гіркіна-Стрєлкова ще на 3 місяці, тобто до 18 грудня.

Про це пише російська служба «Радіо Свобода» з посиланням на канал SOTA.

Так, Гіркін просив перевести його під домашній арешт, зазначивши, що не може втекти за кордон через розшук Інтерполу та довічний вирок, винесений йому судом у Нідерландах.

Бойовика звинувачують у закликах до здійснення екстремістської діяльності. Його затримали в росії 21 липня. Того ж дня суд відправив його під варту. Гіркіну загрожує до 5 років тюрми.

Раніше Гіркін у своєму Telegram-каналі критикував президента РФ Путіна та інших російських високопосадовців.