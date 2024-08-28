Гіркіна поставили на облік у колонії як “схильного до втечі”

Терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) поставили на облік у колонії як “схильного до втечі”, повідомила його дружина Мирослава Регінська.

За словами Регінської, невідомо, чим мотивоване таке рішення адміністрації колонії. Вона вважає, що це зроблено з метою не дати Стрєлкову вийти за УДЗ, на яке він планував подавати найближчим часом.

Регінська підкреслила, що у Гіркіна з урахуванням довічного вироку в Нідерландах у будь-якому разі не може бути намірів влаштувати втечу.

Гіркін відбуває термін у чотири роки за “заклики до екстремізму”. Приводом для переслідування стали критичні пости в його телеграм-каналі, що стосувалися Криму і виплат російським окупантам.