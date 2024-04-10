Терориста Гіркіна хочуть відправити на війну

Дружина терориста Ігоря Гіркіна-Стрєлкова заявила, що його затвердили на посаду командира взводу в одній із військових частин так званої “днр”.

Про це повідомляють росЗМІ.

Його дружина також опублікувала документ, який одна з військових частин направила військкомові Москви й начальникові столичного пункту відбору.

У ньому йдеться про те, що в частині розглянули кандидатуру Гіркіна на посаду командира взводу й просять оформити документи та направити його в розпорядження командира.

Відправити Гіркіна на військову службу попросив його захист, пише РБК з посиланням на адвоката Олександра Молохова.

Бойовика засуджено за “екстремістською” статтею — це означає, що за законом, ухваленим Путіним 23 березня, він не зможе укласти контракт на військову службу. Утім, адвокат Гіркіна Олександр Молохов заявив, що це можливо.

“Захист вважає, що попри ухвалення Держдумою закону, що забороняє відправлення на фронт засуджених за екстремістськими статтями, правова можливість для укладення військового контракту з Гіркіним-Стрєлковим існує”, — сказав Молохов у коментарі РБК.