Суспільство

У колонії Гіркін працює “швачкою”
22 Липня 2024 14:06
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Ігор Гіркін (Стрєлков) під час судового засідання у Московському міському суді / Фото: AP

Терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) попросився працювати на швейному виробництві у колонії, де відбуває термін за критику військово-політичного керівництва РФ.

Про це повідомила його дружина Мирослава Регінська, передають росЗМІ.

“Ігор уже працює в колонії на швейному виробництві. Раніше він ніколи не скаржився на зір, тепер же просить привезти йому окуляри з діоптріями – у цій роботі багато дрібних деталей”, – розповіла вона.

18 липня Гіркіна етапували до виправної колонії № 5 Кірово-Чепецька в Кіровській області. Адвокат ув’язненого Олександр Молохов додав, що ця установа стане останньою точкою його етапу. Причини переведення Стрєлкова не уточнюються, проте Молохов пояснив, що ця колонія призначена для колишніх співробітників силових структур.


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