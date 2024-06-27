Гіркіна етапували до колонії в РФ

Одіозного ватажка терористів “ДНР” Ігоря Гіркіна етапували до колонії, повідомила його дружина Мирослава Регінська.

У січні 2024 року Гіркіна засудили до чотирьох років колонії загального режиму в справі про публічні заклики до “екстремізму” (частина 2 статті 280 КК РФ). Приводом для справи стали два пости в телеграм-каналі, що стосувалися окупованого Криму та виплат бойовикам угруповання “ДНР”.

Гіркін у 2014 році називав себе “міністром оборони” в підконтрольному Росії угрупованні “ДНР”, він брав участь у захопленні міста Слов’янська і стверджував, що був людиною, яка натиснула “спусковий гачок війни” в Україні.

У листопаді 2022 року суд у Нідерландах заочно засудив Гіркіна до довічного ув’язнення, визнавши його винним у справі про аварію над Донбасом малайзійського “Боїнга”, який летів рейсом MH17 із Амстердама до Куала-Лумпура в липні 2014 року.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Стрєлков підтримав війну, але критикував російське керівництво за, на його думку, неправильні рішення та недостатньо активні дії.