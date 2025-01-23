Сирський відвідав 155 бригаду на Покровському напрямку

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про роботу на Покровському напрямку, де ворог зосередив основні зусилля.

Особливу увагу Сирський приділив 155 окремій механізованій бригаді, йдеться у повідомленні головкома у Facebook.

“Варто відзначити, що бригада поступово набуває визначених бойових спроможностей. Всі негативні моменти та труднощі, які виникли під час її розгортання в Україні, проаналізовані, зроблено висновки, що будуть враховані під час подальшої підготовки військовослужбовців”, – зазначив Сирський.

Раніше журналіст Юрій Бутусов повідомляв, що 155 бригада “Анна Київська”, укомплектована і тренована у Франції, зіткнулася з великою кількістю випадків СЗЧ.

Щодо безпосередньо Покровського напрямку, Сирський вислухав проблемні питання та запити щодо актуальних потреб: “Прийняв необхідні рішення щодо посилення підрозділів резервами та ресурсами для ефективнішого виконання завдань”.