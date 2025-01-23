Суспільство

Сирський відвідав 155 бригаду на Покровському напрямку
23 Січня 2025 14:28
читать на русском →
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час роботи на Покровському напрямку / Фото: CinC AF of Ukraine
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час роботи на Покровському напрямку / Фото: CinC AF of Ukraine

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про роботу на Покровському напрямку, де ворог зосередив основні зусилля.

Особливу увагу Сирський приділив 155 окремій механізованій бригаді, йдеться у повідомленні головкома у Facebook.

“Варто відзначити, що бригада поступово набуває визначених бойових спроможностей. Всі негативні моменти та труднощі, які виникли під час її розгортання в Україні, проаналізовані, зроблено висновки, що будуть враховані під час подальшої підготовки військовослужбовців”, – зазначив Сирський.

Раніше журналіст Юрій Бутусов повідомляв, що 155 бригада “Анна Київська”, укомплектована і тренована у Франції, зіткнулася з великою кількістю випадків СЗЧ.

Щодо безпосередньо Покровського напрямку, Сирський вислухав проблемні питання та запити щодо актуальних потреб: “Прийняв необхідні рішення щодо посилення підрозділів резервами та ресурсами для ефективнішого виконання завдань”.


ТОП-новини
23 Січня 2025 12:05

Росіяни знову розстріляли групу українських полонених
23 Січня 2025 14:13

Нацбанк знову підвищив облікову ставку
23 Січня 2025 13:30

У дев’яти областях викрили військових посадовців, які незаконно нарахували понад 13 мільйонів гривень
23 Січня 2025 11:35

Reuters: Путін дедалі більше стурбований станом російської економіки
23 Січня 2025 11:13

У 2025 році КНДР передасть РФ балістичні ракети та артилерію, – Буданов
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Арсен АВАКОВ

Шакали і Портников
Юрій ЧЕВОРДОВ

Соціальні мережі як дзеркало суспільства
Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
усі думки