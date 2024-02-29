Сирський повідомив про врахування прорахунків на Авдіївському напрямку та вибиття ворога з околиць Орлівки

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, коментуючи своє перебування в районі бойових дій у Донецькій області, повідомив про врахування прорахунків в оцінці обстановки, а також похвалив бійців за вибиття ворога з околиць Орлівки.

Про це повідомили на Facebook-сторінці головнокомандувача ЗСУ, передає УП.

Сирський зазначив, що ситуація в районі проведення операції Сил оборони України залишається складною. Ворог продовжує активні наступальні дії на багатьох напрямках лінії фронту.

Він констатував, що ссобливо напружена ситуація склалася на Авдіївському та Запорізькому напрямках, де російські штурмові підрозділи намагаються прорвати оборону українських військ і захопити населені пункти Тоненьке, Орлівка, Семенівка, Бердичі, Красногорівка у Донецькій області.

Також тривають жорсткі бої в районах Вербове та Роботине в Запорізькій області, над якими ворог намагається повернути контроль.

Сирський зазначив, що свою роботу в районі бойових дій він розпочав з оперативно-тактичного угрупування (ОТУ) Донецьк – у частинах, які тримають оборону на Авдіївському напрямку.

“Успіх будь-якого бою залежить від якості планування і того, наскільки успішно замисел командира реалізовується його підлеглими. Це визначається насамперед досвідом й майстерністю командувача та командирів, вмінням правильно оцінити обстановку і прийняти адекватні та своєчасні рішення.

На рівні командирів батальйонів, рот і взводів головне забезпечити практичну реалізацію цих рішень, утримати позиції та знищити противника вогнем всіх засобів.

Під час роботи в окремих командирів були виявлені певні прорахунки у володінні обстановкою та оцінці противника, що безпосередньо вплинуло на стійкість оборони на окремих напрямках.

Мною було вжито всіх заходів для виправлення ситуації на місці, з виділенням додаткового ресурсу боєприпасів та матеріальних засобів, а також необхідних резервів”.

Сирський також відзначив мужність, стійкість і героїзм військовослужбовців 3 штурмової та 25 окремої повітряно-десантної бригад.

“Вони сміливими та рішучими діями вибили противника, який прорвався на околицю Орлівки”, – повідомив головнокомандувач.