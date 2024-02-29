Суспільство

Сирський повідомив про врахування прорахунків на Авдіївському напрямку та вибиття ворога з околиць Орлівки

29 Лютого 2024 09:18
читать на русском →
сирський
Олександр Сирський / Forbes

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, коментуючи своє перебування в районі бойових дій у Донецькій області, повідомив про врахування прорахунків в оцінці обстановки, а також похвалив бійців за вибиття ворога з околиць Орлівки. 

Про це повідомили на Facebook-сторінці головнокомандувача ЗСУ, передає УП.

Сирський зазначив, що ситуація в районі проведення операції Сил оборони України залишається складною. Ворог продовжує активні наступальні дії на багатьох напрямках лінії фронту. 

Він констатував, що ссобливо напружена ситуація склалася на Авдіївському та Запорізькому напрямках, де російські штурмові підрозділи намагаються прорвати оборону українських військ і захопити населені пункти Тоненьке, Орлівка, Семенівка, Бердичі, Красногорівка у Донецькій області.

Також тривають жорсткі бої в районах Вербове та Роботине в Запорізькій області, над якими ворог намагається повернути контроль.

Сирський зазначив, що свою роботу в районі бойових дій він розпочав з оперативно-тактичного угрупування (ОТУ) Донецьк – у частинах, які тримають оборону на Авдіївському напрямку.

“Успіх будь-якого бою залежить від якості планування і того, наскільки успішно замисел командира реалізовується його підлеглими. Це визначається насамперед досвідом й майстерністю командувача та командирів, вмінням правильно оцінити обстановку і прийняти адекватні та своєчасні рішення.

На рівні командирів батальйонів, рот і взводів головне забезпечити практичну реалізацію цих рішень, утримати позиції та знищити противника вогнем всіх засобів.

Під час роботи в окремих командирів були виявлені певні прорахунки у володінні обстановкою та оцінці противника, що безпосередньо вплинуло на стійкість оборони на окремих напрямках.

Мною було вжито всіх заходів для виправлення ситуації на місці, з виділенням додаткового ресурсу боєприпасів та матеріальних засобів, а також необхідних резервів”.

Сирський також відзначив мужність, стійкість і героїзм військовослужбовців 3 штурмової та 25 окремої повітряно-десантної бригад. 

“Вони сміливими та рішучими діями вибили противника, який прорвався на околицю Орлівки”, – повідомив головнокомандувач.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
29 Лютого 2024 11:34

ЗСУ знищили ще два російські Су-34
29 Лютого 2024 11:30

СБУ затримала жінку, яка допомагала наводити ракети на Харків
29 Лютого 2024 10:46

У чергах на польському кордоні перебуває близько 2200 вантажівок
29 Лютого 2024 10:17

“Якщо все добре, і все робиться правильно, то чому ми опинилися в тій ситуації, в якій опинилися?”, – Буданов про звільнення Залужного
29 Лютого 2024 10:05

Окупанти вдарили по Херсонщині: є загиблий
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Вони бояться Путіна
Віталій ПОРТНИКОВ

Масштабна війна і цивілізаційне досягнення України
Юрій САПРОНОВ

Нам потрібно почати відновлювати нашу ядерну зброю
Костянтин НЕМІЧЕВ

Передвиборча кампанія путіна
Ігор ЧЕРНЯК

Питання захисту прав військовослужбовців
Віталій ПОРТНИКОВ

Bihus.іnfo звинувачує СБУ
усі думки