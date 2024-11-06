Суспільство

Сирський підсумував результати операції в Курській області 
6 Листопада 2024 10:20
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курська операція, сирський
Олександр Сирський / DW

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підсумував результати операції в Курській області, повідомивши, що втрати російських військ на цьому напрямку склали понад 20 тисяч убитих і поранених.

Про це інформує Генштаб ЗСУ у Facebook.

“Станом на 5 листопада 2024 року втрати ворога на Курському напрямку склали 20 842 осіб: ліквідовано – 7905, поранено – 12 220, взято в полон – 717”, – зазначив Сирський.

За його словами, також знищено 1101 одиницю техніки, зокрема 54 танки, 276 бойових броньованих машин, 107 артилерійських установок і мінометів, 5 систем РСЗВ та 659 одиниць автотранспорту.

Сирський підкреслив, що Росія сконцентрувала на цьому напрямку близько 45 тисяч військових і намагається збільшити чисельність своїх сил. “Для підсилення своїх позицій Росія навіть намагається залучати військових із Північної Кореї”, – зауважив він.

Крім того, Сирський нагадав, що російські війська прагнули розширити контроль на півночі України, зокрема в Сумській області. Проте Сили оборони заздалегідь вжили заходів і продовжують знищувати противника на його території.

“За виявлену мужність та успішні дії під час операції в Курській області державними нагородами було відзначено близько 2000 українських військовослужбовців”, – підсумував Сирський.


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