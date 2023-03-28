Сирський назвав головне завдання, яке стоїть перед українськими військовими в Бахмуті

Російські окупанти намагаються сконцентрувати головні свої зусилля на Бахмутському напрямку і не залишають спроб оточити та захопити місто.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

Він розповів, що під час його перебування у військах він спільно з командирами узгоджує плани, котрі, на його думку, “матимуть реальний результат не на карті, а на полі бою”.

“Коли ворог переважає кількісно, бути пліч-о-пліч зі своїми воїнами – для мене справа честі. Завдяки героїзму і професійності наших військових, вмілим та злагодженим діям, ефективному використанню маневру і можливостей зброї, ми утримуємо фортецю Бахмут всупереч різним термінам та прогнозам. Знання ворога й самого себе відкриває шлях до перемоги. Тож ми ретельно вивчаємо його вразливості, щоб якнайефективніше застосовувати наші сили. Успішна стратегія завжди полягає у вмінні обертати собі на користь будь-яку ситуацію”, – зауважив генерал-полковник.

Сирський наголосив, що на сьогодні головне завдання Сил оборони – виснажити переважальні сили противника та нанести йому тяжких втрат.

“Це дасть змогу створити необхідні умови, які сприятимуть звільненню української землі та пришвидшать нашу перемогу”, – впевнений він.

Напередодні Сирський розповів, що зараз “триває найбільш інтенсивна фаза боїв за Бахмут”. Попри величезні втрати людей та техніки, окупанти продовжуют штурм міста.