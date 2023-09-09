Політика

США можуть включити ракети ATACMS до наступного пакету військової допомоги Україні

9 Вересня 2023 08:46
зброя, ракети

Як повідомляє ABC News із посиланням на американських чиновників, адміністрація президента США Джо Байдена, ймовірно, направить Україні тактичні балістичні ракети ATACMS.

«Це станеться», — заявив один із чиновників, який має доступ до планів надання допомоги у сфері безпеки. При цьому він зазначив, що, як завжди, такі плани можуть бути змінені до офіційного оголошення.

Другий чиновник сказав, що питання про ці ракети знаходиться на розгляді і, швидше за все, ракети будуть включені до пакету військової допомоги. Але він також додав, що остаточного рішення ще не ухвалено. За його словами, до того моменту, коли Україна отримає ракети, можуть пройти місяці.

ATACMS — це тактичні балістичні ракети дальністю до 300 км, якими можна стріляти з установок HIMARS, які є в Україні. Українська армія вже має зброю подібної дальності у вигляді британських крилатих ракет Storm Shadow та аналогічних французьких SCALP, але вони летять над поверхнею з дозвуковою швидкістю, а ATACMS — по балістичній траєкторії зі швидкістю втричі швидше за звук.

США поки що відмовлялися постачати ракети ATACMS, незважаючи на прохання України. ABC News із посиланням на двох американських чиновників стверджує, що США виявили у себе на озброєнні більшу кількість ATACMS, ніж передбачалося раніше. Однак поки не ясно, наскільки придатний до експлуатації виявлений запас, а також який тип ракет міститься в ньому.


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